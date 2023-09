Napoli, Roma, Salernitana e Tennis: le ultimissime

Il Napoli, allo stato attuale, non rischia nulla dal punto di vista sportivo nonostante l'indagine su De Laurentiis da parte della procura di Roma. Il presidente del club azzurro è indagato per falso in bilancio, per le presunte plusvalenze fittizie generate dall'acquisto di Victor Osimhen dal Lilla nel 2020. Per questa vicenda il Napoli è già stato giudicato due volte in ambito sportivo, prima dal Tribunale nazionale federale e poi dalla Corte federale d'appello: in entrambi i casi è stato prosciolto, uscendone vincitore.

Nemanja Matic snobba ancora la Roma. In un'intervista a Rmc, il centrocampista serbo passato in estate, all'improvviso, al Rennes, ha detto: "Il passato per me non esiste, non ci penso mai. Sono ancora affamato, voglio giocare tre o quattro anni". Parole che dimostrano come Matic abbia ormai dimenticato i colori giallorossi.

Il caso Dia, per la Salernitana, è difinitivamente chiuso. Dopo quanto accaduto in estate tra incompresioni, infortuni e assenze l'attaccante senegalese è rientrato tra i convocati in vista della gara contro l'Empoli in programma mercoledì 27 settembre al Castellani.

Alexander Zverev trionfa a Chengdu, torneo Atp 250 dal montepremi di 1.152.805 dollari che si è concluso oggi sui campi in cemento della Cina. Il tedesco, numero 1 del tabellone, ha vinto in finale contro il russo Roman Safiullin.