Roma, Napoli, Luis Diaz e Sinner: le ultimissime

Non ha usato la diplomazia José Mourinho dopo il ko contro l'Inter a San Siro, con la sua Roma che secondo lui ha pagato anche l'arbitraggio di Maresca e il "regalo della Lega", come ha detto lui stesso riferendosi al fatto che i giallorossi sono scesi in campo a soli tre giorni dalla sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. E allo 'Special One' ha voluto replicare Luigi De Siervo: "Le polemiche di Mourinho? Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi - ha detto l'amministratore delegato della Lega Serie A.

"Le critiche a Garcia sono eccessive". A dirlo è Alberto Bigon, ex allenatore di Napoli e Milan, in panchina nell'anno del secondo scudetto con Maradona, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. L'ex tecnico degli azzurri difende Garcia dopo il pareggio contro il Milan.

Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno a Luis Diaz dopo il sequestro dei suoi genitori avvenuto nel dipartimento della Guajira, prossimo al confine con il Venezuela, con il gruppo di rapitori che ha liberato la madre ma tiene ancora in ostaggio il padre. Nelle ultime ore anche la nazionale colombiana si è unita al 26enne attaccante del Liverpool attraverso un post pubblicato sui profili social ufficiali dei 'Cafeteros': "Chiediamo ai rapitori di Luis Manuel Diaz, padre di Luis Diaz, che lo liberino subito e senza condizioni - si legge nel messaggio -.

Dopo il successo ottenuto contro Medvedev nel torneo Atp di Vienna, Jannik Sinner sarà impegnato al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Nel tabellone principale, il tennista altoatesino è la testa di serie numero 4, e avrà modo di accedere direttamente al secondo turno.