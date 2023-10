Diretta Inter-Roma 1-0: segui la partita di oggi LIVE

MILANO - A San Siro Inter e Roma si affrontano nella decima giornata di Serie A . I nerazzurri di Inzaghi sono al secondo posto in classifica dopo il successo di ieri della Juventus. I giallorossi d i Mourinho vengono da cinque vittorie di fila tra campionato e coppe e inseguono la zona Champions. L’osservato speciale del big match è Lukaku , grande ex e atteso dalla sfida nella sfida con Lautaro Martinez . Segui la diretta.

19:52

89' - Dentro Azmoun

In campo anche l'iraniano per Paredes. Roma molto offensiva.

19:51

88'- Mourinho è tornato nel bus

L'allenatore della Roma ha lasciato la tribuna stampa nel secondo tempo. Sta vedendo la partita nel bus della squadra.

19:50

83' - Inter-Roma: tanti cambi, entra anche Belotti

Dentro Aouar e Belotti per Bove ed El Shaarawy, dall'altra parte dentro De Vrij e Carlos Augusto per Dimarco e Dumfries.

19:46

81' - Lukaku fischiato per un minuto

L'attaccante della Roma è sul pallone a centrocampo e viene fischiato dai suoi ex tifosi per un minuto intero.

19:44

80' - Gol Inter: segna Thuram l'1-0

Cross di Dimarco e tocco ravvicinato di Thuram da due passi che non sbaglia.

19:42

78' - Lautaro tenta il tap-in: Inzaghi infuriato

L'argentino tenta l'aggancio sul secondo palo senza successo. Rimessa da fondo. Inzaghi infuirato in panchina per le occasioni perse, l'allenatore è costantemente fuori dall'area tecnica.

19:34

70' - Cross velenoso di Dimarco

L'esterno taglia l'area della Roma con un cross basso e potente: nessuno ci arriva, neanche Thuram.

19:30

67' - Calhanoglu risponde

Il turco va al tiro dal limite, deviazione di Mancini, Rui Patricio spiazzato, e la palla si perde sul fondo.

19:29

66' - Occasione Roma: miracolo Sommer su Cristante

Cristante di testa sfiora il vantaggio, Sommer compie il miracolo.

19:27

63' - El Shaarawy guadagna una punizione dal limite

Bastoni falcia El Shaarawy che aveva duettato con Lukaku. Punizione dal limite e giallo per il difensore dell'Inter.

19:26

61' - Zalewski medicato

L'esterno della Roma ha preso una pallonata al volto. Gioco fermo per circa un minuto, poi è ripresa.

19:21

58' - El Shaarawy anticipato

Sommer esce e anticipa l'attaccante della Roma, lanciato in profondità da Cristante.

19:19

55' - Giallo per Calhanoglu

Il turco entra duro su Bove: scatta il giallo per il centrocampista dell'Inter. Partita spezzetata in questa fase.

19:16

52' - Llorente salva la Roma

Lo spagnolo anticipa Barella che era tutto solo al centro dell'area. Quasi perfetto il contropiede dell'Inter.

19:14

50' - Giallo per Paredes

L'argentino evita la ripartenza dell'Inter atterrando Lautaro Martinez. Paredes è diffidato e salterà la sfida dell'Olimpico contro il Lecce, in programma domenica prossima.

19:10

47' - Riparte la sfida: ammonito N'Dicka

Comincia il secondo tempo a San Siro. Subito giallo per N'Dicka, Inzaghi ha sostituito Pavard (ammonito) con Darmian.

19:06

Inter-Roma: gli spettatori a San Siro

Comunicato il dato ufficiale sulle presenze allo stadio: sugli spalti 75.573 spettatori.

18:56

Inter-Roma: i dati del primo tempo

Possesso palla al 65% a favore dell'Inter. Tempo di gioco effettivo di 26’40’’. Tiri in porta: 12 (di cui 1 in porta) contro 0 della Roma. Calci d'angolo: 4-0 per i nerazzurri.

18:50

48' - Fine primo tempo: Inter-Roma 0-0

Squadre negli spogliatoi. L'Inter ha dominato la prima frazione di gioco, la Roma però sta reggendo.

18:49

48' - Barella al volo

Barella tenta il gol spettacolare al volo: mira sbagliata e sfera sopra la traversa.

18:47

45' - Recupero di 3 minuti

Assegnati 180 secondi extra prima del riposo.

18:46

44' - Cristante e Lautaro a colloquio con l'arbitro

Maresca parla con il centrocampista della Roma e l'attaccante dell'Inter. Nervi tesi in campo.

18:40

38' - Pavard ci prova di nuovo

Dalla destra cross teso e basso di Dumfries, Pavard al centro dell'area anticipa tutti, va al tiro e il pallone esce sul fondo.

18:35

32' - Giallo per Pavard

Ammonito il francese che si era spinto in attacco. A terra Bove.

18:30

27' - Pavard al tiro

Conclusione d'esterno poco convinta di Pavard che non inquadra la porta di Rui Patricio.

18:27

25' - Roma più lenta dell'Inter

La Roma è più lenta rispetto all'Inter, non a caso il gm Tiago Pinto prima della partita a Dazn ha detto: "Da portoghese non capisco perché una partita come questa non si può giocare lunedì visto che abbiamo giocato giovedì".

18:25

22' - In Curva Nord cori e striscioni pro Lazio

Dalla Curva Nord partono cori a favore della Lazio e compare lo striscione “A Roma solo la Lazio“.

18:23

20' - Lukaku tocca palla e partono i fischi

L'attaccante gioca un pallone spalle alla porta a centrocampo e San Siro si fa sentire con i fischi indirizzati al grande ex.

18:18

16' - Dimarco a giro

Tiro a giro dell'esterno dell'Inter che esce a lato del palo di un soffio. L'Inter ha in mano la partita. La Roma sta soffrendo.

18:17

15' - Parata di Rui Patricio su Thuram

Dumfries si libera di Zalewski, Thuram aggancia in area e conclude da distanza ravvicinata, ma Rui Patricio risponde d'instinto.

18:14

13' - Ammonito Mancini

Il difensore incassa un giallo per proteste per un fallo non fischiato dopo uno slalom di Thuram che è stato chiuso per la seconda volta in corner.

18:11

10' - Presente in tribuna il padre di Thuram

In tribuna c'è anche Lilian Thuram, il papà dell'attaccante dell'Inter.

18:08

6' - Traversa Calhanoglu

Missile di sinistro dal limite di Calhanoglu che sbatte contro la traversa. Inter vicina al vantaggio.

18:02

1' - Inter-Roma è iniziata

Fischi d'inizio a San Siro, si comincia.

17:58

Sorpresa Mourinho: ecco dove vedrà Roma-Inter

Scelta a sorpresa per l'allenatore della Roma che vedrà il big match da una posizione diversa rispetto all'anno scorso. LEGGI TUTTO

17:47

Tiago Pinto polemico: “Perché non giochiamo di lunedì?“

“La cosa bella del calcio è che le partite valgono sempre tre punti. Sarà una gara difficile, ma ci siamo preparati bene. L’Inter è una squadra fortissima che è partita bene in campionato e che l’anno scorso è arrivata in finale di Champions. Lukaku? Non ha avuto molto tempo per pensare, per lui è una partita uguale alle altre, ha giocato in Europa League e ha segnato. Non capisco però perché Inter-Roma non si gioca di lunedì dopo il nostro impegno di giovedì sera“, l'ha detto Tiago Pinto a Dazn.

17:38

La reazione di Lukaku ai fischi

Ecco cosa ha fatto Lukaku mentre veniva fischiato da tutto lo stadio. APPROFONFISCI

17:36

Paredes: “Lukaku farà bene“

“Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, faremo il meglio per portare punti a casa. L’Inter è tra le più forti del campionato se non la più forte. Lukaku? L’ho visto tranquillo, è un ragazzo che ha esperienza. Farà bene per lui e per la squadra“, ha detto Paredes a Dazn prima del big match di San Siro.

17:32

Inter-Roma: arbitra Maresca

Inter-Roma è stata affidata all'arbitro Fabio Maresca di Napoli. Il fischietto campano ha diretto l’ultimo precedente in ordine di tempo tra Roma e Inter all'Olimpico, match finito con il punteggio di 2-0 a favore dei nerazzurri.

17:25

Entra la Roma a San Siro: quanti fischi!

Il grande ex Lukaku e compagni fannno il loro ingresso in campo per il riscaldamento. Si sentono solo fischi e fischietti dagli spalti. Il rumore è assordante.

17:23

Fase di riscaldamento a San Siro

I primi ad entrare in campo sono i portieri e l'Inter per il riscaldamento.

17:13

Inter-Roma: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. All.: Foti (Mourinho squalificato).

17:06

Inter-Roma: i precedenti

L’Inter è la squadra contro la quale la Roma ha disputato più partite in assoluto: in titolare se ne contano 212 nella storia considerando tutte le competizioni.

16:57

Inter-Roma: le probabili formazioni

Ecco le possibili scelte di Inzaghi e Mourinho. GUARDA LA GALLERY

16:48

Inter-Roma: il lungo prepartita

Dalla mattina fino all'arrivo allo stadio del bus della Roma, passando per i fischetti per contestare Lukaku: è stata una giornata intesa. APPROFONDISCI

16.45

Inter-Roma: a breve il fischio d'inizio

Cresce l'attesa per la sfida tra Inter e Roma: il fischio d'inizio è fissato alle ore 18 in punto a Milano.

