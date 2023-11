Gavi, Roma, Nazionale e Sinner: le ultimissime

Spagna e Barcellona in ansia per le condizioni di Gavi. Il 19enne centrocampista dei catalani infatti è uscito per un infortunio al ginocchio destro nel primo tempo della sfida di qualificazione agli Europei vinta dalla nazionale spagnola (con il pass già in tasca) contro la Georgia.

Il tentativo per ora è andato a vuoto. Ma la Roma insiste per Pablo Marí, difensore spagnolo del Monza, definito con un complimento «un albero» da Mourinho dopo la sfida dell’Olimpico decisa a tempo scaduto da El Shaarawy. Galliani non vuole perdere uno dei suoi cardini a gennaio, se non davanti a una proposta irrinunciabile che da Trigoria non potrebbe mai arrivare.

Vittoria contro la Macedonia del Nord alle spalle, ora l'Italia di Luciano Spalletti è chiamata a chiudere l'opera in una gara fondamentale contro l'Ucraina di Rebrov. La sfida tra Ucraina e Italia, in programma lunedì 20 novembre alle 20.45 a Leverkusen, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1.

Prossima fermata: attacco al podio. Jannik Sinner lascia Torino sconfitto ma, almeno in termini di ranking, felice. A fine settembre l’azzurro era settimo al mondo con un distacco da Daniil Medvedev, numero 3, di quasi 3.000 punti. Oggi, dopo le vittorie negli ATP 500 di Pechino e Vienna e la finale alle Nitto ATP Finals, Sinner è a 1.100 lunghezze di distanza. In un mese e mezzo ha recuperato terreno su Medvedev scavalcando di slancio Rune, Tsitsipas e Rublev.