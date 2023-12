Roma, Lazio, Napoli e Real Madrid: le ultimissime

È stata notificata oggi (4 dicembre) la contestazione formale con avviso di conclusione indagini del procedimento aperto per le dichiarazioni lesive dalla procura federale, sabato scorso, contro l'allenatore della Roma José Mourinho dopo le parole del tecnico giallorosso contro Matteo Marcenaro, arbitro di Sassuolo-Roma. Il tecnico portoghese aveva accusato, in conferenza stampa, il direttore di gara della sezione di Genova di non essere in possesso della "stabilità emozionale per una gara di questo livello". Lo Special One dovrà ora, insieme alla Roma, stabilire la strategia difensiva. Il club giallorosso, infatti, a partire da oggi avrà cinque giorni di tempo per presentare delle memorie difensive o decidere di far interrogare il proprio allenatore dal procuratore federale, Giuseppe Chiné.

E ora la Coppa Italia. La Lazio non stacca la spina, dopo la vittoria sofferta con il Cagliari all’Olimpico arriva il Genoa per gli ottavi. Turnover per Sarri, a partire dalla porta. Provedel verso un turno di riposo, in porta dovrebbe toccare a Luigi Sepe. Il portiere aspetta il debutto, è arrivato in estate come vice e non ha mai giocato. Attenzione però a Mandas: il giovane è molto considerato da Sarri e sogna di giocare.

Nel report dell'allenamento pubblicato dal Napoli, ci sono delle novità sul possibile rintro di Alessandro Zanoli dopo l'infortunio: "Dopo la gara contro l'Inter, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Zanoli ha svolto allenamento personalizzato in palestra”. Questo il comunicato del club

Nuova gatta da pelare per Carlo Ancelotti. Dopo gli infortuni di Courtois, Militao, Tchouameni, Camavinga, Vinicius e Arda Guler, l'allenatore del Real Madrid perde anche Dani Carvajal, infortunatosi nell'ultimo match di campionato contro il Granada.