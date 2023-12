Lazio, Roma, Napoli e Champions League: le ultimissime

Il sorriso di chi sta per tornare. Alessio Romagnoli alla cena di Natale avvisa tutti: è pronto a scendere di nuovo in campo: “Dovrei tornare domani (oggi, ndr) in squadra, poi spero di essere convocato venerdì”, le sue parole a Dazn. Ormai ci siamo, l’infortunio muscolare è alle spalle. Non gioca dal 12 novembre contro la Roma. Ha saltato 5 partite in Serie A, più quella di Coppa Italia con il Genoa e 2 in Champions con Celtic e Atletico Madrid. Sabato contro l’Empoli potrebbe andare in panchina.

Il destino si diverte e ha messo per l'ennesima volta il Feyenoord sulla strada della Roma. Il Feyenoord è sicuramente a caccia di vendetta, e il tecnico Arne Slot ha detto di aver capito un segreto dei giallorossi: "Ogni sfida ti insegna qualcosa, la Roma gioca con un modulo che non vediamo spesso in Olanda. Terrò comunque in mente anche altre cose delle gare precedenti”.

A Napoli, quella dello stadio Maradona è una tematica da anni di grande attualità. Dopo le recenti parole del presidente Aurelio De Laurentiis, che prima della sfida al Real aveva parlato del desiderio di poter avere disporre dell'impianto di Fuorigrotta per farlo diventare il più bello d'Italia nel giro di pochi mesi, sono arrivati ulteriori aggiornamenti. A parlare è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che a margine del consiglio comunale ha dichiarato: "Un intervento allo stadio è necessario, abbiamo stanziato delle risorse per fare interventi di manutenzione necessari e lo facciamo ogni anno".

"La prossima finale di Champions League vedrà sfidarsi il Manchester City e il Bayern Monaco". Questa la previsione di Chat Gpt4, che 'anticipa' il secondo trionfo di fila della squadra di Pep Guardiola, stavolta contro i bavaresi.