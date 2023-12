Gli ultras del Feyenoord cercano vendetta con la Roma: “Massacriamoli”

Ultras Feyenoord, i danni alla Barcaccia

Nel 2015 i tifosi olandesi arrivarono a Roma causando numerosi incidenti per le strade della Capitale. L’episodio più grave fu il lancio di bombe carta all’interno della Barcaccia di Piazza di Spagna, con seri danni per la storica fontana. Da quel momento in avanti, i tifosi del Feyenoord sono sempre stati respinti ogni qual volta la loro squadra è tornata nella Capitale con ordinanze del Prefetto e degli organi di Pubblica Sicurezza. Anche in questa occasione, è probabile che verrà posto il veto alla trasferta degli olandesi che già meditano vendetta.