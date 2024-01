Derby della Capitale, le notizie della vigilia

Massima allerta e piano di sicurezza stilato per il match di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Circa mille agenti aggiunti al “normale” servizio per lo stadio Olimpico. Particolare attenzione su Piazza Mancini e Ponte Milvio con i tifosi biancocelesti e giallorossi divisi. Già dalle 14 (fischio d’inizio alle ore 18), le aree intorno all’impianto saranno chiuse alle auto

La Roma non farà ritiro, la Lazio invece sì. Doppia seduta di allenamento alla vigilia per i ragazzi di Sarri con in mezzo il pranzo e la sessione video. Tutti a dormire a Formello per tenere alta la concentrazione. Spettacolo in campo, ma anche sugli spalti. Coreografie per Curva Nord e Curva Sud? Dovrebbero farle entrambe.

Giornata di controlli per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma sarà visitato alla schiena dopo che, domenica, è stato toccato duro da Scalvini. Durante la partita contro l'Atalanta sia Pellegrini sia Mourinho si sono lamentati per i falli dei bergamaschi, ma quello che preoccupa la Roma ora è la possibilità che Lorenzo possa saltare, domani, il derby di Coppa Italia.

Allarme Provedel in vista della sfida contro la Roma di Coppa Italia. Il portiere ha la febbre e ora è in dubbio per il derby in programma domani pomeriggio. Sembra una scena già vista: anche a marzo scorso, alla vigilia della stracittadina, il portiere si era fermato per influenza. Ma alla fine, proprio in extremis, riuscì ad andare in campo.