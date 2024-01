Derby di Coppa Italia, le quote di Lazio-Roma

ROMA - Grande attesa per il secondo derby stagionale tra Lazio e Roma. L’equilibrio che ha caratterizzato il match d’andata in campionato si riflette sulle quote dei quarti di finale della Coppa Italia proposte da William Hill e Snai: i giallorossi partono lievemente favoriti tra 2,70 e 2,80, nonostante l’ultima e unica vittoria di Mourinho su Sarri risalga al 3-0 di marzo 2022. I biancocelesti inseguono nelle quote tra 2,85 e 2,87, mentre il pareggio, con il prolungamento del match ai supplementari, si gioca a 2,90. Proposta a 4,75, invece, l’ipotesi calci di rigore.