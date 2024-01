Retroscena Mourinho e Pellegrini: cosa hanno detto nel tunnel a Aureliano dopo l'Atalanta

Ci ha pensato su un minuto buono, poi José Mourinho ha percorso le scalette che conducono negli spogliatoi lamentandosi in portoghese («Ma davvero ha espulso me?») e infine è salito su un’auto che lo ha condotto lontano dallo stadio Olimpico. Da qui è nata la decisione, condivisa ovviamente con la società, di non presentarsi al rituale delle interviste. A quel punto Tiago Pinto ha comunicato all’ufficio stampa che nessun tesserato della Roma avrebbe commentato la partita pareggiata con l’Atalanta. Mourinho era furibondo per l’arbitraggio di Aureliano, che a suo parere aveva commesso una serie di errori gravi di gestione: il primo è il “perdono” di Scalvini, che è stato ammonito e non espulso per somma di falli; il secondo è la mancata concessione in diretta del rigore, per il contatto molto ruvido tra Karsdorp e Ruggeri; il terzo è aver ignorato la trattenuta di Kolasinac su Dybala, sul finire del primo tempo, quando l’eventuale fischio avrebbe potuto determinare almeno l’ammonizione del difensore, poi effettivamente sanzionato nella ripresa. Mourinho è poi esploso nel recupero del secondo tempo - era stato però già ammonito - per un episodio meno importante, per una valutazione sgradita di scarsa rilevanza. Segno che si era innervosito oltremodo prima. Con questa espulsione ha però soltanto ottenuto il risultato meno gratificante: mercoledì, serata di Coppa Italia, andrà in panchina nel derby ma non potrà guidare i giocatori a San Siro durante Milam-Roma. Per la seconda volta in stagione si accomoderà con noi in tribuna stampa, protetto da un cordone di sicurezza tra le centinaia di foto dei tifosi che occupano i posti di tribuna rossa.