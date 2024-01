Roma, Napoli, Lazio e Onana. le ultimissime

Mourinho non è più l'allenatore della Roma, lo ha comunicato il club giallorosso con una nota sul sito. L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. “Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato.

Alessandro Zanoli ripartirà dalla Salernitana. L'annuncio dell'ufficialità ormai prossima è del presidente Danilo Iervolino, intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Zanoli dovrebbe in queste ore firmare, abbiamo trovato l’accordo. Si tratta di un giocatore fortissimo che aspettiamo a braccia aperte. Siamo alle fasi finali di questa trattativa”.

Programma Supercoppa stilato, la Lazio va all’assalto del trofeo. Martedì 16 gennaio alle 12:10 la partenza per Riyad. Squadra, staff e dirigenza in volo verso l’Arabia Saudita, venerdì c’è la semifinale contro l’Inter. Un giorno prima, giovedì 18 gennaio, alle 9:30 (11:30 ora locale) andrà in scena la conferenza stampa di Maurizio Sarri accompagnato da un calciatore.

Debutto in Coppa d'Africa senza Onana per il Camerun, opposto alla Guinea in uno dei match di apertura del Gruppo C, in cui il Senegal ha già battuto il Gambia. L'ex portiere dell'Inter infatti, tra i pali del Manchester United ieri (14 gennaio) nella sfida di Premier League pareggiata 2-2 a Old Trafford contro il Tottenham, non è riuscito con il suo jet privato a raggiungere in tempo i propri compagni di nazionale per un problema di sicurezza.