Fiorentina, Inter, Juve e Milan: le ultimissime

Joe Barone lotta tra la vita e la morte. Ieri il direttore generale della Fiorentina ha accusato un attacco cardiaco mentre era in ritiro con la squadra. In mattinata diramato un nuovo bollettino medico da parte della società: "Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale”.

Non si placa la bufera in merito a quanto detto da Acerbi ieri sera a Juan Jesus durante Inter-Napoli. Il ct Spalletti e la Federazione, insieme allo stesso Acerbi, hanno convenuto di non farlo partecipare alla trasferta americana. Al suo posto il romanista Mancini.

Dusan Vlahovic non prenderà parte agli impegni con la Serbia durante la sosta nazionali. Lo ha annunciato il commissario tecnico Dragan Stojkovic nella conferenza stampa in vista delle gare amichevoli contro Russia e Cipro, in programma rispettivamente il 21 e il 25 marzo. "Vlahovic non viene, ha un dolore fortissimo alla schiena, è stato tutta la settimana sotto terapie e pillole. Ha giocato la partita contro il Genoa, ma è meglio che recuperi adesso.” Queste le parole del ct.

Stop al campionato e via alle nazionali ma, in casa Milan, Pioli pensa già ai prossimi appuntamenti in campionato ma soprattutto in Europa League dove i rossoneri saranno impegnati nella doppia sfida contro la Roma. A preoccupare sono in particolare le condizioni di Pierre Kalulu che ha subito un nuovo stop a seguito della sfida contro il Verona. Il difensore rossonero ha infatti riportato una distrazione del legamento collaterale mediale che lo terrà ai box almeno per 4-6 settimane.