Inter, Lazio, Roma e Fiorentina: le ultimissime

Thuram e Lautaro, l'Inter si aggrappa ai suoi due attaccanti per uscire vittoriosa dall'andata degli ottavi di Champions League in casa del Feyenoord, al de Kuip. Finisce 0-2, anche se poteva essere 0-3: Zielinski sbaglia il calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Wellenreuther.

"Abbiamo conquistato sul campo la possibilità di giocare questo tipo di gare, troveremo le energie giuste per affrontare i nostri avversari". Alla vigilia della sfida con il Viktoria Plzen, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, il tecnico della Lazio Marco Baroni carica i suoi: "Sappiamo quanto sia importante questa sfida, che giocheremo con voglia e determinazione".

Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati della Roma contro l'Athletic Bilbao, match valido per l'andata degli ottavi di Europa League, in programma giovedì 6 marzo all'Olimpico. Tra i giocatori che prenderanno parte alla partita ci sarà anche Celik, in dubbio dopo l'infortunio accusato contro il Como.

Dopo le tre sconfitte consecutive, la Fiorentina vuole dare continuità alla vittoria casalinga contro il Lecce e ha l'opportunità di farlo in Europa. Andata degli ottavi di finale di Conference League in Grecia contro il Panathinaikos per i viola. Raffaele Palladino, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, ha svelato qualche indicazione sulla formazione: "Gioca Terracciano. È un grande portiere, un grande uomo. Io credo in lui, la società crede in lui. Questo avvicendamento è venuto in maniera natuarale, Pietro all'inizio giocava in campionato e David in Coppa. Abbiamo due portieri forti e un giovane di prospettiva come Martinelli".