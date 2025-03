Roma, controlli medici per Celik: come sta

ROMA - Via libera per Celik , gli esami strumentali svolti in mattinata dopo l’infortunio muscolare hanno dato esito negativo . Nessuna lesione, il giocatore può tornare a disposizione per la prossima partita. Si era fatto male nel secondo tempo della sfida contro il Como : dentro Rensch, che poi ha servito l’assist per il gol di Dovbyk.

Celik contro l’Athletic Bilbao: le sue condizioni

Il turco è pronto per l’Europa League e andrà almeno in panchina. Sorride Ranieri, che già dovrà fare a meno di Paredes squalificato. Dentro Cristante dal primo minuto. Per Celik invece ci sarà l’occasione di giocare ancora: con Sir Claudio in panchina è rinato. Domenica, proprio dopo l’infortunio, è uscito dal campo accompagnato dagli applausi dei tifosi giallorossi. Nel periodo di crisi della squadra era uno dei più bersagliati: con impegno e sacrificio è tornato ad alti livelli. E ora spinge per giocare pure in Europa.