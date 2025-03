Romagnoli, Uefa, Napoli e Mourinho: le ultimissime

Non è stata una partita semplice per la Lazio che ha dovuto affrontare una sfida importante su un terreno di gioco improponibile. Al termine della sfida - nonostante il successo - Alessio Romagnoli si è sfogato ai microfoni di Lazio Style Channel. “E’ stata una partita bellissima, ma posso dire qualche parolaccia? - afferma il difensore della Lazio piuttosto contrariato - Abbiamo giocato su un campo di m**da , i palloni erano tutti sgonfi, hanno usato tutti questi espedienti per metterci in difficoltà, ma alla fine abbiamo portato a casa un grande successo giocando nove contro undici. Questo successo ci dà la consapevolezza di poter fare grandi cose”.

Archiviate le gare d'andata degli ottavi di finale di Champions, Europa League e Conference, va aggiornandosi il ranking Uefa per Nazioni, utile per assegnare il quinto posto aggiuntivo per la prossima stagione alle prime due classificate. Dopo le vittorie in extremis di Roma e Lazio, rispettivamente contro Athletic Bilbao e Viktoria Plzen, l'Italia può dirsi ancora in corsa per il secondo posto, attualmente occupato dalla Spagna. In testa, invece, c'è sempre l'Inghilterra, con sei club su sette ancora in gioco.

Anche contro la Fiorentina, il Maradona sarà tutto esaurito. Oltre cinquantamila, gli spettatori attesi: disponibili online esclusivamente gli ultimi biglietti di Tribuna Posillipo Premium. Un’altra risposta straordinaria dopo quella registrata sabato scorso in occasione dello scontro scudetto con l’Inter, 53.851 spettatori, record stagionale.

Simpatico siparietto in conferenza stampa dopo Fenerbahce-Rangers. Nonostante l'amarezza per la sconfitta, maturata nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, José Mourinho ha regalato un altro show, addormentandosi e russando in attesa che il giornalista turco finisse di formulare la domanda. Il video è immediatamente diventato virale sul web.