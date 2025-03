Lazio, Serie B, F1 e Nba: le ultimissime

Una partita da non sbagliare, quella della Lazio nel ritorno degli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen. Si riparte dal 2-1 dell’andata, un vantaggio prezioso arrivato grazie al grande gol di Isaksen al 98esimo. E Marco Baroni, in conferenza stampa, ha presentato la sfida di domani all’Olimpico: “Sarebbe un errore sbagliare l'atteggiamento, le partite vanno giocate per essere vinte. Abbiamo due risultati su tre ma non dobbiamo pensare a questo. Servirà determinazione e convinzione, dovremo fare la partita”, le prime parole del tecnico laziale.

Il giudice sportivo della Serie B ha inflitto 10 giornate di squalifica a Franco Damian Vazquez della Cremonese. La decisione è stata presa dopo la lettura del "rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che" Vazquez "al termine della gara contro il Bari, ha rivolto al calciatore avversario Emile Mehdi Dorval un insulto espressivo di discriminazione razziale”.

Le McLaren davanti. É l’opinione di tutti a pochi giorni dal via del Mondiale di Formula 1 2025. Le monoposto inglesi nei test pre-stagionali hanno dimostrato la stessa forza vista lo scorso anno. Forza che ha permesso di vincere il titolo costruttori. E ora ripartono in pole. Lo dice anche Toto Wolff, team principal della Mercedes. Per lui sarà un anno zero dopo aver perso Hamilton: “Dopo i test i quattro team sono parsi livellati sul giro secco, forse con un leggero vantaggio per Lando Norris. Sul passo gara invece le due McLaren sono nettamente davanti, poi Verstappen, noi e la Ferrari a inseguire”.

Cleveland da record: con il successo contro Brooklyn (109-104) ha eguagliato la sua serie record di 15 vittorie consecutive in Nba. Dopo essere rimasti in svantaggio per gran parte della partita e aver raggiunto il -18 nel terzo quarto, i Cleveland Cavaliers hanno recuperato e vinto nel quarto quarto.