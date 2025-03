Nazionale, Marusic, Brignone e Dosso: le ultimissime

Luciano Spalletti ha presentato la sfida contro i tedeschi di Nagelsmann in conferenza stampa. “Zaccagni titolare? Difficile, è perfetto per entrare a gara in corso” "Mattia ha appena fatto dieci minuti di allenamento, una partitina. Difficile giochi subito, è perfetto per entrare dopo per garantire un cambio di passo. Lui è migliorato molto in questa fase di gioco interna, più vicino la porta, perché alla Lazio è abituato ad accentrarsi con un terzino che spinge molto e a cui lui deve lasciare spazio in fascia”.

In questo weekend di sosta nazionali sono cominciati i gironi di qualificazione Uefa per il prossimo Mondiale, in programma nel 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Tra le squadre in campo anche il Montenegro di Marusic: il difensore della Lazio ha segnato nella vittoria per 3-1 su Gibilterra.

La discesa libera femminile di Sun Valley è stata cancellata per maltempo. Sorride Federica Brignone che ha vinto la Coppa del Mondo di sci alpino: è il secondo titolo iridato per l'azzurra dopo quello conquistato nel 2020.

Medaglia d'argento per l'italiana Zaynab Dosso ai Mondiali indoor di atletica leggera, in corso a Nanchino, in Cina. La velocista azzurra d'origine ivoriana è stata preceduta sul traguardo dei 60m femminili soltanto dalla svizzera Mujinga Kambundji, che ha chiuso con il tempo di 7”04.