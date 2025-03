Lazio, la squadra sotto processo: cosa dirà Baroni al rientro dei nazionali

Lazio, anche la squadra sotto 'processo'

Baroni, costretto a divincolarsi dalle prime sabbie mobili, ha fatto da parafulmine nella prima settimana di sosta. Non è esente da colpe, ma è stato anche il perfetto uomo di “paglia” sul quale scaricare indignazione dopo il 5-0 di Bologna. Toccherà anche alla squadra passare sotto le forche caudine. La società aspetta il rientro dei nazionali per muovere precisi capi di imputazione, la squadra sarà al completo solo giovedì: l’atteggiamento di Bologna è inaccettabile e l’avvicinamento degli impegni internazionali non può distogliere dagli obiettivi. Mai dichiarati, ma da sempre sperati, via via possibili dopo l’avvio spumeggiante. La squadra non può sentirsi esentata dal processo, tutt’altro. A Formello c’è la convinzione che il richiamo delle rappresentative abbia inciso sulla concentrazione. È indiscutibile che abbiano pesato anche il calo di forma, gli infortuni e il calo mentale dopo tante gare tirate. Il tempo dei confronti non è finito, la seconda settimana di sosta, che porterà a Lazio-Torino del 31 marzo, porterà ad un ultimo contraddittorio, utile per puntualizzare le aspettative del club e ripartire al massimo della carica. Può esserci un intervento finale del club nei confronti dello spogliatoio. Aprile sarà il mese decisivo per centrare una semifinale d’Europa League mai raggiunta nell’era Lotito e continuare a lottare per il quarto posto.