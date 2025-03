Inzaghi, Dybala, Var e Nba: le ultimissime

Simone Inzaghi ha vinto la Panchina d'Oro. L'allenatore dell'Inter ha raccolto 26 voti. Tantissimi considerando che Gasperini è arrivato al secondo posto con 14 preferenze. Il tecnico dell'Atalanta, accostato nelle ultime ore alla panchina della Roma, però si è portato a casa il Premio speciale a per vittoria dell'Europa League. Al terzo posto, con 4 voti, si è classificato Italiano.

Paulo Dybala è partito per Londra. L'attaccante argentino si sottoporrà domani, martedì 25 marzo, all'intervento chirurgico al tendine, lesionato nel corso della gara casalinga contro il Cagliari, che si è chiusa con il successo dei giallorossi per 1-0. Dybala è partito questa mattina dall'aeroporto di Ciampino: al suo fianco c'erano la moglie Oriana, il suo agente e il medico della società giallorossa.

Delle importanti novità tecnologiche saranno introdotte a partire dalla trentesima giornata del campionato di Serie A ed in occasione delle semifinali e della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025: lo ha annunciato la Lega Serie A attraverso un comunicato. Nella nota, diffusa in mattinata, si legge: "La Lega Serie A rende noto che, a partire dalla 30ª Giornata di Campionato, procederà ad integrare il segnale del VARDict (ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo VAR) sui maxischermi degli stadi, informando così gli spettatori presenti di un'eventuale revisione del VAR in corso o di un controllo VAR di lunga durata.

Vittoria convincente per Detroit nelle gare giocate nella notte in Nba. I Pistons si impongono 136-130 contro i New Orleans Pelicans, grazie ad una buona prova di Simone Fontecchio. L'azzurro mette a segno 8 punti, con 2 rimbalzi e un assist.