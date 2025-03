Semifinali Coppa Italia: date, orari e dove vedere in tv Inter-Milan e Bologna-Empoli

Semifinali Coppa Italia, Inter-Milan e Bologna-Empoli: quando si giocano e a che ora

La prima finalista a essere ufficialmente decretata sarà una tra Inter e Milan, che si affronteranno a San Siro mercoledì 23 aprile con calcio d'inizio alle 21. Il giorno successivo, giovedì 24 aprile, al Dall'Ara è in programma Bologna-Empoli: anche in questo caso la sfida avrà inizio a partire dalle 21.

Dove vedere in tv e streaming Inter-Milan e Bologna-Empoli, le semifinali di Coppa Italia

Inter-Milan e Bologna-Empoli saranno trasmesse in diretta esclusiva, in chiaro, in tv, su Mediaset ed in live streaming su Mediaset Infinity. Ai quarti di finale i nerazzurri hanno eliminato la Lazio, i rossoneri la Roma. Il Bologna l'ha spuntata sull'Atalanta mentre l'Empoli ha battuto ai calci di rigore la Juventus.