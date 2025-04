Milan, Inter, Coppa America e Nba: le ultimissime

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, torna in campo il Milan. I rossoneri, attualmente noni in classifica, scenderanno in campo nell'anticipo del venerdì della trentaduesima giornata di Serie A sul campo dell'Udinese. Sergio Conceiçao ha presentato la sfida in conferenza stampa. L'allenatore ha dichiarato le assenze: "Gimenez non ci sarà. Nemmeno Walker, si è fatto male in allenamento”.

Oltre ai motori, Valentino Rossi ha da sempre un’altra grande passione, quella per l’Inter, la sua squadra di calcio del cuore. Da questa unione sempre forte è nata una nuova maglia Special Edition della squadra nerazzurra a lui dedicata, ovvero la maglia da trasferta Rossi 46 complice anche Nike.

Terremoto in Coppa America. Ineos Britannia non parteciperà alla prossima edizione. La decisione è stata presa dopo una lunga trattativa con Athena Racing Ltd, conclusasi lo scorso anno a Barcellona durante la 37a America's Cup. L'imbarcazione, quindi, non sarà più ai nastri di partenza. La manifestazione, di riflesso, perde un pezzo importante.

Luka Doncic torna per la prima volta a Dallas come avversario e travolge i Mavericks con una prestazione da urlo. Il fuoriclasse sloveno segna 45 punti e trascina i Lakers, che si impongono 112-97. "Sono state tante emozioni, non saprei nemmeno spiegarle. Avevo le lacrime agli occhi. Sono arrivato qui da bambino, avevo 18 anni, e mi hanno fatto sentire subito a casa. Ho tanti bei ricordi", ha detto a fine partita.