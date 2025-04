Fonseca, che stoccata al Milan: "Uno scudetto in dieci anni"

Fonseca: "In Inghilterra si dà tempo all'allenatore, in Italia c'è una mentalità diversa"

Fonseca, però, non rinnega la sua esperienza in rossonero, anche se lascia intendere che avrebbe necessitato più tempo: "È stato un piacere lavorare lì. Mi dispiace non aver avuto il tempo necessario. In Italia c’è una mentalità completamente diversa da quella in Inghilterra, dove si dà tempo all'allenatore". Il portoghese è stato poco tempo senza squadra, avendo firmato con il Lione a fine gennaio. Con la squadra francese si appresta a giocare i quarti di finale di Europa League contro il Manchester United, mentre in Ligue 1 ha ricevuto una squalifica fino al 30 novembre dopo uno scontro con l'arbitro Millot: "Anche se sono lontano, le cose stanno andando molto bene. La squalifica è stata incredibile. Quello che ho fatto non è stato corretto ed è giusto che io ne paghi le conseguenze, ma non ho commesso alcuna violenza. Hanno voluto usarmi per mandare un messaggio a tutto il calcio francese".