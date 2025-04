Bologna-Empoli, Barcellona-Inter, Serie A e Premier League: le ultimissime

Il Bologna vince 2-1 il ritorno della semifinale contro l’Empoli. La squadra di Italiano dopo 51 anni è in finale di Coppa Italia, dove troverà il Milan di Conceicao il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

L’andata della semifinale Barcellona‑Inter di Champions League sarà trasmessa in diretta e in chiaro. Warner Bros. Discovery ha annunciato l’intesa con Prime Video che apre le porte del grande calcio europeo a tutto il pubblico free‑to‑air. Il match sarà visibile sul canale Nove, con la serata prenderà il via alle 19.30 con il lungo pre‑partita dallo stadio Olimpico di Barcellona, mentre il calcio d’inizio è fissato per le 21.00.

Atalanta-Lecce si giocherà domenica 27 aprile alle ore 20:45 al "Gewiss Stadium" di Bergamo. Questa la scelta della Lega Calcio dopo il rinvio per la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita, che ha sconvolto tutto l'ambiente salentino. La partita, valida per la 34esima giornata di Serie A, era originariamente in programma domani, venerdì 25 aprile, al medesimo orario.

Jamie Vardy lascerà il Leicester City a fine stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese con un lungo comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali: "Possiamo confermare che il leggendario attaccante Jamie Vardy lascerà il Leicester City quest'estate, dopo 13 stagioni che lo hanno visto diventare il nostro più grande giocatore di sempre".