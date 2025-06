Napoli, Milan, Farioli e tennis: le ultimissime

Alex Meret e il Napoli andranno avanti insieme, come annunciato dallo stesso club in un comunicato in cui annuncia il prolungamento del 28enne portiere friulano (nato a Udine e classe 1997) che in azzurro ha vinto due scudetti.

Il Milan ha definito l'acquisto di Yanis Messaoudi, promettente difensore centrale classe 2009 proveniente dal Racing Club de France. Il giovane talento francese entrerà a far parte del vivaio rossonero e, a seconda delle valutazioni tecniche, potrà essere impiegato sia nella squadra Primavera che nel progetto Milan Futuro.

Francesco Farioli è pronto a tornare in panchina. Dopo l'esperienza all'Ajax, terminata con il campionato perso nelle ultime giornata di Eredivisie, l'allenatore italiano vuole mettersi alle spalle l'ultima delusione con un nuova avventura europea. Era finito nel mirino della Fiorentina per il post Palladino, ma ora Farioli è tra i pricinpali candidati per la panchina del Porto.

Termina in semifinale l'avventura di Jasmine Paolini al Wta 500 di Bad Homburg, in corso di svolgimento in Germania. La tennista italiana, numero 4 della classifica mondiale, crolla contro la polacca Iga Swiatek che si impone 6-1, 6-3 dopo un'ora e 7' staccando il pass per la finalissima dell'Open tedesco