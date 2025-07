Lang, Modric, Lazio e PSG: le ultimissime

Il braccio di ferro con il Galatasaray per Osimhen non rallenta la campagna di rafforzamento del Napoli, che continua a centrare obiettivi e snocciolare acquisti. Dopo il colpo Beukema, e in attesa di dare l'assalto a Ndoye sempre dal Bologna e a Milinkovic-Savic del Torino, i campioni d'Italia si apprestano a battere un altro colpo: in arrivo anche Noa Lang, a ore atteso in Italia per le visite mediche.

Ci siamo: Luka Modric è atterrato in Italia, a Malpensa, e sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in rossonero, dopo aver salutato il Real Madrid.

La Cremonese ha ufficializzato il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Romano Floriani Mussolini dalla Lazio. La trattativa aveva già raggiunto la quadra nella settimana passata e oggi è arrivato l'annuncio pubblico della buona riuscita dell’operazione.

La finale del Mondiale per Club porta con sé scorie non indifferenti. La rissa che ha coinvolto Luis Enrique dopo il triplice fischio rischia di costare al manager del Psg più di una giornata di squalifica. Ecco cosa dicono il regolamento del nuovo torneo ideato da Gianni Infantino e il Codice disciplinare della FIFA. Luis Enrique rischia almeno tre giornate di squalifica. Stando a quanto si legge nell'Articolo 2 del Capitolo Due sulle Infrazioni, tale provvedimento è destinato a coloro che commettono infrazioni di questo tipo.