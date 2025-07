Sinner, Ferguson, Darderi e MotoGP: le ultimissime

Dopo il successo a Wimbledon si ferma Jannik Sinner. Il rientro in campo del tennista azzurro, inizialmente previsto per domenica 27 luglio al Masters 1000 di Toronto, slitta al prossimo impegno, ovvero l'Atp di Cincinnati che inizierà il 7 agosto. Il numero uno del mondo ritornerà sul cemento del Wester & Southern Open da campione in carica e proverà a difendere il titolo.

Dopo El Aynaoui, la Roma è pronta ad accogliere il suo secondo acquisto di questo calciomercato. La trattativa con il Brighton per arrivare a Evan Ferguson si è infatti risolta nel migliore dei modi e oggi l'attaccante irlandese è atteso nella Capitale per le 19:55.

Non manca l'appuntamento con la storia Luciano Darderi. Il tennista azzurro, n.55 del mondo e sesto favorito del tabellone, si impone nella finalissima del torneo 250 di Bastad sull'olandese Jesper De Jong

Marc Marquez domina a Brno e si aggiudica il Gran Premio della Repubblica Ceca! Il capoclassifica del Mondiale supera Bezzecchi (ottimo secondo) a metà gara e poi allunga senza rivali. Sul podio sale anche Acosta, che riesce a contenere il recupero di Bagnaia, quarto al traguardo.