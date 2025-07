Lucca, El Aynaoui, Cocciaretto e pallanuoto: le ultimissime

Lorenzo Lucca, nuovo colpo di mercato del Napoli, si presenta ufficialmente in conferenza stampa come nuovo attaccante degli azzurri campioni d'Italia. Dal palco del Teatro Comunale di Dimaro, quartier generale del ritiro estivo dei campioni d'Italia, l'ex Udinese non nasconde l'entusiasmo per l'inizio della sua avventura napoletana: "Venire a Napoli era il mio primo obiettivo", sottolinea Lucca.

Neil El Aynaoui è ufficialmente il primo colpo di mercato della Roma in questa sessione. E mentre cresce l'attesa per gli altri arrivi, tra cui quello di Wesley, il nuovo giocatore giallorosso si è presentato ai canali ufficiali del club nella sua prima intervista: "Sono molto contento di essere qui. Ho ricevuto una grande accoglienza qui sin dall’arrivo in aeroporto. Anche oggi durante le visite mediche, insomma è stata un’accoglienza molto calorosa”.

Inizia con una netta vittoria l'avventura di Elisabetta Cocciaretto al 'Livesport Prague Open 2025', torneo Wta 250. Reduce dal trionfo nel torneo 125 di Bastad, la 24enne marchigiana (n.77 Wta), piega al primo turno la svizzera Viktorija Golubic.

Una stangata dietro l’altra. Matteo Iocchi Gratta è stato il protagonista in negativo ai Mondiali di pallanuoto nella partita del Settebello contro la Grecia. L’universale della Pro Recco ha compromesso il torneo mondiale degli azzurri di Sandro Campagna rimediando un’espulsione per gioco violento nel primo quarto d gioco che ha irrimediabilmente condizionato la prestazione dei suoi compagni. Al termine della partita, il giocatore ha chiesto scusa, assumendosi tutte le responsabilità della sconfitta che ha precluso all’Italia l’ingresso alle semifinali. Le scuse, evidentemente non sono bastate alla commissione disciplinare della federazione internazionale che ha sanzionato il giocatore italiano con 4 giornate di squalifica.