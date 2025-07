Milan, Rios, F1 e spada: le ultimissime

Ilesce sconfitto dalla prima amichevole estiva della nuova era Allegri, che parte con Leao punta e prova anche Tomori terzino destro, mentre Ricci fa il suo debutto come regista. Ilche vale la vittoria. Dopo il triplice fischio vengono battuti comunque i rigori: vince il Milan 6-5 a oltranza.

È ufficiale: Richard Rios è un nuovo giocatore del Benfica. Il club portoghese ha annunciato sui propri canali l'ingaggio del centrocampista classe 2000, acquistato dal Palmeiras. Sul 25enne colombiano era piombata anche la Roma di Gasperini nelle scorse settimane, prima di virare con decisione su El Aynaoui. Sui social, la scelta del giocatore non è stata certo gradita dai tifosi giallorossi.

L'arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari aveva riacceso le speranze dei tifosi della Rossa, convinti che con il 40enne sette volte campione del mondo il team di Maranello avrebbe potuto tornare a competere per il Mondiale. Le aspettative invece sono fin qui andate deluse e per il pilota britannico arrivano anche le critiche di un ex collega come Jacques Villeneuve, che ha dichiarato di preferirgli Fernando Alonso.

Non inizia nel migliore dei modi l'avventura azzurra ai Mondiali di scherma in corso a Tbilisi. La prima giornata di gare si conclude senza medaglie per l'Italia, con tutte le rappresentanti eliminate dal tabellone principale del torneo di spada femminile individuale. Le ultime speranze si erano affidate a Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio , entrambe approdate ai quarti di finale, ma battute dalle rispettive avversarie estoni.