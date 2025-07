Roma-Cannes, Marianucci, Fiorentina e Tour de France

Una nuova amichevole è stata programmata per la Roma nel corso di questo pre-campionato. Giovedì 31 luglio, prestto lo stadio Tre Fontane, la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà i francesi del Cannes. Una partita a porte aperte, quella dei giallorossi. L'acquisto dei biglietti sarà possibile esclusivamente per i possessori dell'abbonamento per la Serie A 2025/26.

"Perché sono diventato un giocatore del Napoli? Sono uno che non molla mai. Non mi piace mai perdere. Forse è questo che ha suscitato nel direttore l'interesse. Poi sicuramente le mie caratteristiche". Sono le parole di Luca Marianucci nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore azzurro. Impegnato nel ritiro di Dimaro con i suoi nuovi compagni, l'ex centrale dell'Empoli sogna di diventare protagonista con la maglia dei campioni d'Italia in carica.

Prosegue la tradizione e l'amichevole tra Grosseto e Fiorentina arriva alla terza edizione. L'amichevole tra Grosseto e Fiorentina si disputerà oggi, giovedì 24 luglio, alle ore 20 allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto e sarà visibile su DAZN.

Tadej Pogacar consolida il primo posto al Tour de France 2026 con un altro colpo da campione. Nella durissima diciottesima tappa con arrivo in quota sul Col de la Loze, lo sloveno ha piazzato lo scatto decisivo a 400 metri dal traguardo, arrivando in seconda posizione alle spalle dell'australiano Ben O'Connor e mettendo altri 9 secondi tra sè e Jonas Vingegaard, arrivato terzo.