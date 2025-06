Napoli, Marianucci: "Emozione e orgoglio nel vestire questa maglia"

"Emozione e orgoglio. È ciò che provo adesso nel vestire questa maglia. Farò di tutto per difendere questi colori e per vincere. Con il Napoli e per Napoli. Onorato di essere qui, pronto a battermi su ogni pallone. Forza Napoli". Così Luca Marianucci, su Instagram, commenta il suo passaggio ufficiale al Napoli. Difensore classe 2004, nativo di Livorno, ha totalizzato 18 presenze nell'ultima stagione di Serie A con la maglia dell'Empoli mettendosi in luce come uno dei migliori prospetti del campionato.