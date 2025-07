F1, nuoto, Palermo e Bari: le ultimissime

Oscar Piastri vince il Gran Premio del Belgio, tredicesima prova del Mondiale di Formula Uno sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, nelle Ardenne. Dietro di lui Lando Norris e poi un grandissimo Charles Leclerc, che chiude a podio riuscendo a difendersi da Max Verstappen. Rimonta pazzesca di Lewis Hamilton: dopo le disastrose qualifiche del weekend, guadagna undici posizione e chiude settimo.

Meravigliosa Italia. Nel giorno della squalifica, con brivido, di Nicolò Martinenghi, la staffetta azzurra 4x100 uomini conquista un meraviglioso argento. D'Ambrosio, Ceccon (in finale anche nei 50 delfino), Zazzeri e Frigo cedono solo all'Australia ma si mettono dietro gli Stati Uniti.

Prosegue la grande sessione di calciomercato del Palermo. Dopo gli acquisti ufficiali di Palumbo, Gyasi e Augello, i rosanero hanno ufficializzato la firma anche di Mattia Bani. Dopo le voci dei giorni scorsi, il difensore ha lasciato il Genoa dopo quattro anni per unirsi alla squadra di Inzaghi.

Tragedia in casa Bari: Matthias Verreth, centrocampista belga ex Brescia, ha lasciato il ritiro di Roccaraso in seguito alla tragica scomparsa del figlio di un anno. Il club biancorosso, profondamente colpito dalla notizia, ha annullato l'amichevole con la Cavese e ha deciso di fare immediatamente ritorno in Puglia, in segno di rispetto e vicinanza al proprio calciatore e alla sua famiglia in questo momento drammatico.