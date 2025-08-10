Juve, Milan, Community Shield e atletica: le ultimissime

La Juventus di Igor Tudor ha lanciato un ottimo segnale nella sfida del Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund. I bianconeri hanno infatti ottenuto una meritata vittoria per 2-1 grazie alla doppietta di Andrea Cambiaso, a cui ha risposto nel finale Beier.

Brutto ko per il Milan di Allegri in amichevole contro il Chelsea. Partita segnata fin dai primi minuti dall’espulsione di Coubis al 18’, episodio che ha stravolto i piani. L’avvio, però, era già stato in salita: Chelsea avanti 2-0 dopo soli otto minuti grazie all’autorete dello stesso Coubis e al colpo di testa di Joao Pedro. In dieci uomini, i rossoneri hanno provato a reagire, soprattutto con Leao, trovando il gol con Fofana. Nel finale, però, Delap ha chiuso i conti con una doppietta, firmando il 3-1 e poi il 4-1 all’ultimo minuto.

Dopo la clamorosa vittoria nella finale di FA Cup contro il Manchester City nella scorsa stagione, il Crystal Palace vince anche la Community Shield a Wembley. Il Liverpool, campione d'Inghilterra, è stato battuto ai rigori nella partita che apre ufficialmente la stagione del calcio inglese, a una settimana dall'inizio della Premier League.

Super Matteo Togni. E’ sua la medaglia d'oro nei 110 metri a ostacoli agli Europei Under 20 d'atletica, in scena a Tampere, in Finlandia, dove tanti ragazzi italiani si stanno mettedo in luce. L'atleta azzurro delle Fiamme Oro Padova si è imposto in finale con il crono di 13"27, nuovo record nazionale di categoria