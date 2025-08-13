Conte, De Winter, Premier League e Bologna: le ultimissime

Reduce dalle due vittorie consecutive contro Girona e Sorrento, il Napoli torna in campo per l'ultima amichevole pre campionato contro l'Olympiacos. L'allenatore degli azzurri Antonio Conte ha parlato dal Teatro Tosti di Castel di Sangro per tracciare un bilancio del mercato estivo e analizzare il momento della squadra. "Stiamo chiudendo un periodo di lavoro importante, la pre season rappresenta un periodo in cui lavori, si lavora tanto e si cerca di continuare il lavoro già fatto dai ragazzi che sono stati confermati. Proseguendo lo stesso lavoro anche con i nuovi. Come tutte le squadre, necessita di inserire giocatori e quindi la definizione di cantiere aperto è quella giusta. Ho visto grande applicazione.

Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore belga classe 2002 arriva dal Genoa a titolo definitivo per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

La rottura tra il Psg e Gigio Donnarumma è insanabile e ora restano poco meno di tre settimane per trovare una soluzione gradita a tutti. Un vero e clamoroso caso internazionale quello riguardante il portiere italiano, escluso dai convocati per la Supercoppa dopo una stagione trionfale vissuta da protagonista assoluto e tra i candidati al prossimo Pallone d’Oro. «Il City? Stiamo guardando il mercato che si muove. Sicuramente ci saranno delle possibilità in Premier che possono aiutare anche il Psg dal punto di vista economico, nonostante loro abbiano fatto richieste esagerate». Queste le parole del procuratore Enzo Raiola.

Il Bologna piange la scomparsa di Franco Cresci. L'ex terzino sinistro e icona dei rossoblù negli anni '70 è morto questa mattina, il prossimo 15 settembre avrebbe compiuto 80 anni. Questo il messaggio di cordoglio pubblicato dal club sui social: "È scomparso questa mattina a Bologna all’età di 80 anni Franco Cresci, colonna della difesa rossoblù con 404 presenze dal 1968 al 1979. Addio, Franco".