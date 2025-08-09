Napoli-Girona diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

Quinta amichevole estiva per il Napoli campione d'Italia che alle 19 affronta gli spagnoli del Girona. Un match contro una squadra che in questo momento gettonatissimo per le note vicende di mercato dell'operazione Gutierrez, è molto di più che una semplice avversaria pre-campionato. Dall'estate 2022, le due squadre si sono già sfidate tre volte in quello che ormai è un classico della preparazione in Abruzzo: i precedenti attestano un grande equilibro con i risultati di 3-1, 1-1, 0-2 . Lo stadio Teofilo Patini è sold out con oltre 7.200 spettatori pronti a sventolare bandiere e a cantare cori per incitare Antonio Conte e i suoi giocatori alla vittoria, dopo il pari con la Casertana, la sconfitta contro il Brest, la vittoria con il Catanzaro e il ko con l'Arezzo. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale, con il pre e il post partita sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

18:40

Chi arbitra Napoli-Girona

A dirigere l'amichevole di Castel di Sango sarà Luongo di Frattamaggiore, insieme agli assistenti Tagliafierro e Ferraro, e al quarto uomo Manzo

18:29

Gli azzurri si riscaldano

Le squadre sono in campo per la rifinitura prima del match

18:20

Napoli-Girona: le scelte di Michel

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Herrera, Solis; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; Stuani.

A disp.: Juan Carlos, Krapyvtsov, Hugo Rincon, David Lopez, Portu, Lemar, Vitor Reis, Frances, Miovski, Ivan Martin, Gibert.

All.: Michel

18:17

Napoli-Girona: la formazione ufficiale di Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres

A disp: Contini, Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, McTominay, Obaretin, Lucca, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Vergara, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Lang, Cheddira, Saco

All. Conte

Indisponibili Buongiorno, Ambrosino e D'Angelo

18:05

Stones esclusivo: "De Bruyne a Napoli un bambino felice"

Il nome è un presagio, sostenevano i latini. Quello di John Stones, per il Manchester City una roccia di fatto e pure di nome, visto che "stone" in inglese vuol dire proprio pietra, non poteva che raccontare un destino ben preciso. Il centrale è stato uno dei primi acquisti voluti da Guardiola al suo arrivo, nell’estate del 2016. Della rosa del primo Pep sono rimasti solo lui e Gündogan; ma a differenza del centrocampista tedesco, il difensore non ha mai fatto le valigie ed è rimasto fedele alla città che prima vedeva esultare solo lo United. Stones, 17 titoli in 9 stagioni, è reduce da un anno disgraziato, nel quale ha saltato trenta partite per una serie di problemi muscolari, e approccia il 2025-26 con il contratto in scadenza. Ci mettiamo in contatto con lui direttamente dal St. George's Park, la Coverciano dei Tre Leoni, dove il suo nome è scolpito nella pietra - letteralmente - sul muro delle leggende britanniche. «Continuerò a combattere - ci racconta - e visto che mi trovo nel miglior club del mondo è ovvio che il mio desiderio sia quello di restare». Domani sarà in campo al Barbera contro il Palermo di Filippo Inzaghi, per un'amichevole di lusso trasmessa in oltre 60 paesi...

LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA

17:55

La nota del Napoli per la scomparsa di Giovanna Russo

"Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanna Russo, per molti anni dipendente del club, manifestando la più sentita vicinanza alla sua famiglia", scrive il club su X

17:50

Guardiola: "De Bruyne al Napoli fa strano, Conte tra i più grandi di sempre"

L'allenatore catalano, che in Serie A ha vestito le maglie di Roma e Brescia, ha risposto in italiano ad alcune domande. Una di queste riguarda Kevin De Bruyne, per tanti anni suo calciatore e approdato proprio quest'estate da svincolato al Napoli: "Fa un po' strano vederlo allenarsi con gli azzurri - ha detto Guardiola -, ma io e tutta la famiglia City vogliamo tanto bene a Kevin, sicuri che farà cose buone in questa esperienza in Italia e che imparerà cose nuove con un allenatore fortissimo come Conte, uno dei più bravi in assoluto di ora e di tutti i tempi. Mi auguro che con la moglie e tutta la sua famiglia si trovi bene in Italia"...

LEGGI LE PAROLE COMPLETE

17:45

Napoli, contro il Girona Conte vuole reazione e attenzione

La reazione. Magari una vittoria, perché no. Ma soprattutto una risposta. Il Napoli affronterà alle 19 in amichevole gli spagnoli del Girona, in questo momento gettonatissimo per le note vicende di mercato dell'operazione Gutierrez e ormai un habitué: dall'estate 2022, le due squadre si sono già sfidate tre volte. Quella di oggi allo stadio Teofilo Patini, già sold out con i soliti 7.200 spettatori assicurati, sarà la quarta passerella: sta diventando una classica della preparazione in Abruzzo. A cambiare, dicevamo, dovrà invece essere la tendenza delle prestazioni, alla luce dei risultati delle quattro uscite già archiviate tra Dimaro e Castel di Sangro: sconfitta e pareggio contro due squadre di Serie C (Arezzo e Casertana); sconfitta al debutto internazionale (Brest); vittoria contro una formazione di Serie B (Catanzaro). Gol fatti: 4. Gol subiti: 6.

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

17:40

Napoli-Girona: dove vederla in tv

L'amichevole tra Napoli e Girona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball in pay per wiev a 9,99 euro. È possibile installare le app di DAZN e OneFootball, accessibili tramite un semplice login, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box

Stadio comunale Teofilo Patini, Castel di Sangro (Aquila)