Lukaku, Roma, Fiorentina e Juve: le ultimissime

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Romelu Lukaku dopo lo sfortunato infortunio nell'amichevole contro l'Olympiakos. L'attaccante ha iniziato il suo percorso riabilitativo e sarà costretto ad un lungo stop. Dopo una visita approfondita in Belgio, è stato deciso di non procedere con l’operazione.

La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Leon Bailey dall'Aston Villa. Attaccante giamaicano di 28 anni, Bailey è reduce da quattro stagioni in Premier League con la squadra di Birmingham

La Fiorentina chiude un altro colpo. Il club viola ha trovato l'accordo con il Cagliari per il passaggio di Roberto Piccoli a Firenze. Il centravanti, classe 2001, sarà acquistato a titolo definitivo, per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro più bonus. L'accordo è stato ratificato alla presenza del manager dell'attaccante Alessandro Lucci, presente al Viola Park.

Sarebbe agli sgoccioli l'avventura di Douglas Luiz alla Juventus. Dopo una sola stagione in Serie A, il classe 1998 di Rio de Janeiro potrebbe ripartire dal torneo che lo ha consacrato nelle cinque precedenti annate, la Premier League: sarebbe infatti in dirittura d'arrivo l’operazione - a titolo definitivo - che lo potrebbe portare a vestire la maglia del Nottingham Forest.