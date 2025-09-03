Serie A, Napoli, Lazio e volley: le ultimissime

Lazio-Roma, derby valido per la quarta giornata di Serie A, si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30. Inter-Milan è stata calendarizzata per domenica 23 novembre alle 20:45. Napoli-Inter andrà in scena sabato 25 ottobre alle 18. Juve-Torino è in programma sabato 8 novembre alle 18.

Prime dichiarazioni da giocatore del Napoli per Rasmus Hojlund, arrivato dal Manchester United nelle ultime ore di mercato. L’attaccante danese, attualmente impegnato con la sua nazionale, ha raccontato le sue sensazioni ai canali ufficiali del club azzurro. "Sono molto emozionato, il Napoli ha vinto lo scudetto e so quanto sono calorosi i tifosi. Sono contento di questa opportunità. Ho visto la gara col Cagliari in un ristorante e sono felice di essere qui", ha spiegato il classe 2003.

A causa di un problema muscolare Adam Marusic ha dovuto lasciare il ritiro del Montenegro. Il difensore della Lazio, che si appresta a fare ritorno a Formello, aveva già avvertito un fastidio durante l'ultima partita di campionato contro il Verona.

Si fa sul serio ai Campionati del mondo di pallavolo femminile in corso in Thailandia: l'Italia di Julio Velasco è tra le magnifiche quattro del pianeta, dopo aver battuto con un perentorio 3-0 la Polonia. Le azzurre confermano il loro lungo momento di splendida forma (34 vittorie consecutive con soli 13 set persi), superando anche le ragazze di Stefano Lavarini con i parziali di 25-17, 25-21, 25-18.