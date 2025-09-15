Dybala, Locatelli, Lazio e tennis: le ultimissime

Paulo Dybala sarà costretto a saltare il derby. Questa mattina l’attaccante della Roma è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione alla coscia sinistra rimediata nella sfida di ieri contro il Torino . Il giocatore salterà quindi la sfida contro la Lazio e, molto probabilmente, anche la prima gara di Europa League contro il Nizza.

Dopo la vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter, la Juventus torna in campo. Lo farà domani, 16 settembre, sempre all'Allianz Stadium, quando in occasione della prima giornata di Champions League affronteranno il Borussia Dortmund. Alla vigilia della partita il capitano bianconero Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky. "Giocare la prima in casa è speciale. Dal derby d'Italia ci portiamo dietro l’entusiasmo".

Dimenticare il ko contro il Sassuolo e iniziare a preparare il derby con la Roma in programma domenica prossima. Maurizio Sarri prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. Il tecnico biancoceleste, che ieri per motivi familiari aveva lasciato immediatamente il Mapei Stadium a fine partita, è tornato sulla sconfitta con il Sassuolo: "Non ci deve essere preoccupazione, io dall'inizio dell'anno ho detto che dovevo portare grandissima pazienza, la deve portare tutto l'ambiente. È un'annata di grande difficoltà, lo sapevamo. È una squadra diversa, non più quella di Como, non ci sono motivi di grande preoccupazione, ma di pazienza”.

La Coppa Davis entra nel vivo. Abbiamo la lista completa delle sette finaliste che cercheranno di strappare il trofeo all’Italia, vincitrice delle ultime due edizioni. Il sorteggio si terrà mercoledì 17 settembre alle 12 in piazza maggiore a Bologna, sede anche delle Final Eight.