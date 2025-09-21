Inter, Fiorentina, Premier League e tennis: le ultimissime

L'Inter di Cristian Chivu batte 2-1 il Sassuolo di Fabio Grosso nel posticipo domenicale della 4ª giornata di Serie A: la formazione nerazzurra, reduce dal corroborante successo in Champions sull'Ajax, torna alla vittoria anche in campionato grazie ai gol di Dimarco e Carlos Augusto.
Quattro partite e ancora nessuna vittoria: Pioli non immaginava sicuramente un avvio così complicato in campionato. La Fiorentina contro il Como incassa la seconda sconfitta consecutiva (1-2) di questo inizio stagione dopo quella contro il Napoli
Dopo le vittorie contro il Manchester United e il Napoli in Champions League, il Manchester City trova il pareggio contro l'Arsenal. All'Emirates Stadium i Gunners trovano il pareggio in chiusura, grazie a Martinelli che ha risposto alla rete in apertura di Haaland.
Appuntamento con la storia rispettato dall'Italia del tennis. Le Azzurre, capitanate da Tathiana Garbin, annichiliscono in finale di Billie Jean King Cup gli Stati Uniti, difendendo il titolo conquistato un anno fa. La certezza si conferma Paolini che chiude il conto nel secondo singolare, battendo in due set, con un netto 6-4, 6-2, la numero 7 del Ranking Wta, Pegula, dopo la grandissima prestazione di Cocciaretto, che aveva superato Navarro con un doppio 6-4.