Italiano, Napoli, Inter e Juve: le ultimissime

Vincenzo Italiano è ricoverato in ospedale a causa di una polmonite. L'allenatore del Bologna non sarà in panchina per la sfida di Europa League contro lo Steaua Bucarest e, inoltre, salterà il ritorno a Firenze.

180 i tifosi del Napoli fermati dalle forze dell'ordine, interrogati e poi costretti a lasciare Eindhoven. Questo quanto avvenuto alla vigilia di Psv-Napoli, sfida valida per la terza giornata della fase di campionato della Champions League. "Ci volevamo bere una birra e siamo stati respinti senza avere fatto nulla, dopo avere speso soldi per i biglietti, che non ci verranno rimborsati, ma la cosa più grave è che non potremo vedere il nostro Napoli". Queste le dichiarazioni di Fabio, uno dei 180 tifosi, ai mcirofoni dell’ANSA. Fabio prosegue il proprio racconto della serata: "Siamo arrivati in città in auto, volevamo andare a bere una birra quando, dopo essere entrati in un parcheggio la polizia ci ha circondati impedendoci di poterci allontanare. Ci hanno perquisiti e identificati senza che avessimo fatto nulla. Ci hanno trattato come criminali”. "Ci hanno letteralmente deportati in un ufficio di polizia locale in cui siamo stati interrogati senza la presenza di un legale, prima di essere invitati, con un provvedimento ad abbandonare la città.”

L'Inter, dopo il successo allo stadio Olimpico contro la Roma, vuole proseguire il proprio filotto di successi consecutivi. Per la terza giornata di Champions League i nerazzurri (attualmente a punteggio pieno) affronteranno in trasferta i belgi dell'Union Saint-Gilloise. Union SG-Inter sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Kenan Yildiz ha ricevuto il Premio Internazionale "Eccellenza del Mediterraneo" 2025. Oggi a Roma si è tenuta la cerimonia dove, oltre al merito sportivo, al giocatore della Juventus è stato riconosciuto anche il ruolo di esempio per le nuove generazioni. "Il mio sogno è partecipare al prossimo Mondiale e rappresentare la Turchia al massimo livello”, queste alcune delle parole del turco