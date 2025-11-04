Pioli, Dybala, Champions League e Nba: le ultimissime

Muro conto muro tra Stefano Pioli e la Fiorentina. La società ha deciso, dopo l'ultimo posto in classifica dopo dieci gornate, di cambiare allenatore. Il tecnico non ha accettato le dimissioni, quindi è arrivato il via libera da parte di Rocco Commisso per l’esonero.

Sospiro di sollievo per la Roma e per Paulo Dybala. Gli esami a cui è stato sottoposto stamattina hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato terapia. Circa tre settimane di prognosi, massimo un mese.

Il Napoli torna in campo in Champions League. La squadra di Conte lo fa in seguito al pareggio a reti bianche interno contro il Como. Contro l'Eintracht Francoforte l'obiettivo degli azzurri è di tornare al successo in Europa. Napoli-Eintracht sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253.

Grande spettacolo nella notte Nba con ben nove match disputati. Simone Fontecchio contribuisce al successo di Miami che, dopo due ko di fila, passa sul parquet dei Clippers imponendosi 120-119. L'ex Virtus Bologna e Olimpia Milano mette a referto 11 punti e un rimbalzo in 17 minuti di impiego partendo dalla panchina