sabato 15 novembre 2025
De Laurentiis, Sarri, Milan e basket: le ultimissime

Il patròn azzurro senza freni dopo lo stop di Anguissa. Il tecnico biancoceleste ha incontrato Fabiani. Jashari torna in campo. Olimpia Milano batte l'Olimpyakos
3 min
Aurelio De Laurentiis è una furia nel cuore di questa sosta dedicata alle nazionali. Dopo il grave infortunio di Zambo Anguissa, il presidente del Napoli ha deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro in vista della ripresa del campionato. In video collegamento a "Motore Italia, edizione America's Cup", il presidente De Laurentiis non ha usato giri di parole a margine dell'emergenza infortuni che sta falcidiando la rosa del Napoli di Antonio Conte"Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. 

Summit tra società e Sarri. L’incontro di ieri con l’allenatore e il ds Fabiani è avvenuto in serata. La rosa, naturalmente, aveva già completato l’allenamento pomeridiano. Un primo approccio che può esser servito per pianificare le eventuali mosse della sessione invernale e specificare le esigenze reciproche. 

Novanta minuti in campo. L’ultima volta 173 giorni fa, in Bruges-Anversa, sfida valida per la fase playoff campionato belga. Ardon Jashari, centrocampista del Milan, è tornato a disputare una partita integrale, stavolta con la maglia rossonera addosso; in un’amichevole, è vero, ma organizzata appositamente più per lui che per gli altri.

L'Olimpia Milano batte di misura l'Olympiakos, mentre la Virtus Bologna cede sul campo del Barcellona. L'undicesima giornata di Eurolega regala gioie e dolori ai club italiani. Milano si impone sui greci con il punteggio di 88-87, grazie ai 16 punti di Ellis e ai 15 di Brooks. 

 

