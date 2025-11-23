Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
Coppa Davis, Gasperini, F1 e Nba: le ultimissime

Quando giocano gli Azzurri. Le scelte del tecnico giallorosso. Verstappen vince a Las Vegas. Le ultime dal basket Usa
2 min
Italia ancora protagonista in Coppa Davis. Grazie al successo per 2-0 ai danni del Belgio, gli azzurri hanno raggiunto l'atto conclusivo a Bologna. La sfida tra Italia e Spagna, valida per la finale di Coppa Davis 2025, è in programma oggi a partire dalle ore 15:00 a Bologna. 

Cresce l'attesa per il match tra Cremonese e Roma, in programma alle ore 15:00 - e valido per la dodicesima giornata di Serie A. Per la sfida con i grigiorossi di Davide NicolaGian Piero Gasperini ha convocato 21 giocatori. Assenti Hermoso, Bailey, Dybala, Dovbyk e Angeliño.

Max Verstappen illumina Las Vegas nella notte della Formula 1 a stelle e strisce. Quinta vittoria stagionale per l'olandese volante che domina dall'inizio alla fine la terzultima corsa del 2025 e tiene a galla le sue residue chance iridate (-42 punti a due Gp dalla fine) con una performance capolavoro incorniciata dal giro più veloce al cinquantesimo e ultimo passaggio.

Solito grande spettacolo nella notte Nba (sette le gare disputate). Dodicesima vittoria consecutiva dei Detroit Pistons, corsari sul campo dei Milwaukee Bucks per 129-116. Protagonista del match Cade Cunningham che sfiora la tripla doppia andando a referto con 29 punti, 10 assist e 8 rimbalzi.

 

