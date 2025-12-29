Roma, Lazio, Serie A e Nba: le ultimissime

Soulé, Koné e Ferguson: la Roma batte 3-1 il Genoa di Daniele De Rossi, alla prima da avversario all’Olimpico. Gasperini torna quarto in classifica.

La Lazio esprime forte disappunto per le parole del presidente della Lega Serie A, ribadendo che da parte del club non c’è mai stato alcun attacco all’onorabilità della classe arbitrale. Dopo la pec con cui la società biancoceleste aveva chiesto un intervento della Lega sugli errori arbitrali e la successiva risposta del presidente Ezio Maria Simonelli, che aveva richiamato alla necessità di rispetto verso gli arbitri, da fonti vicine alla Lazio filtra un “forte disappunto”.

Arriva la decisione sul pallone invernale della Serie A. La Lega infatti è stata costretta a cambiare l'arancione fluo che ha caratterizzato i palloni dalla dodicesima giornata di campionato e che ha fatto discutere. Il cambio, in vista dell'inizio del 2026 e della seconda parte di stagione, non sarà immediato. La scelta arriva dopo le numerose segnalazioni dei tifosi daltonici che non riuscivano a distinguire il pallone in mezzo al campo. Ad annunciare il cambio è stato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.

Nella notte Nba è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per Detroit: i Pistons crollano sotto i colpi di un sensazionale Kawhi Leonard. Sono ben 55 i punti realizzati dall'ex Spurs e Raptors, il che vuol dire nuovo massimo in carriera, aggiungendo anche 11 rimbalzi.