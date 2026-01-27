Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 27 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Daniel Maldini, Alcaraz, tennis e F1: le ultimissime

Daniel Maldini, Alcaraz, tennis e F1: le ultimissime

Il nuovo acquisto biancoceleste è a Roma. Lo spagnolo avanza agli AO. Gauff eliminata. L'SF 26 in pista
2 min
TagsLazioAustralian OpenF1

 

 

Daniel Maldini è un nuovo giocatore della Lazio. Il trequartista classe 2001 ha svolto le visite mediche con il club biancoceleste a Villa Mafalda. Dopo aver terminto i test atletici, Maldini metterà la propria firma sul contratto che lo renderà un nuovo calciatore a disposizione di Sarri.

Carlos Alcaraz supera Alex De Minaur e stacca - per la prima volta in carriera - il pass per la semifinale degli Australian Openprimo torneo Slam della stagione. 

Non è finito come sperato l'Australian Open per Coco Gauff, che nei quarti di finale è stata spazzata via dall'ucraina Elina Svitolina. La numero 3 del ranking WTA è stata sconfitta con un netto 6-1 6-2 e ha visto tramontare le sue speranze di titolo a Melbourne. 

Dopo le presentazioni della nuova SF-26, si va in pista a Montmeló, per il secondo giorno di shakedown, utile per la preparazione in vista del Mondiale 2026 che si aprirà ad inizio marzo con il GP d’Australia. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS