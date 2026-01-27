Daniel Maldini, Alcaraz, tennis e F1: le ultimissime

Daniel Maldini è un nuovo giocatore della Lazio. Il trequartista classe 2001 ha svolto le visite mediche con il club biancoceleste a Villa Mafalda. Dopo aver terminto i test atletici, Maldini metterà la propria firma sul contratto che lo renderà un nuovo calciatore a disposizione di Sarri.

Carlos Alcaraz supera Alex De Minaur e stacca - per la prima volta in carriera - il pass per la semifinale degli Australian Open, primo torneo Slam della stagione.

Non è finito come sperato l'Australian Open per Coco Gauff, che nei quarti di finale è stata spazzata via dall'ucraina Elina Svitolina. La numero 3 del ranking WTA è stata sconfitta con un netto 6-1 6-2 e ha visto tramontare le sue speranze di titolo a Melbourne.

Dopo le presentazioni della nuova SF-26, si va in pista a Montmeló, per il secondo giorno di shakedown, utile per la preparazione in vista del Mondiale 2026 che si aprirà ad inizio marzo con il GP d’Australia.