Milan, Mancini, Inter e Pisa: le ultimissime

Il Milan travolge il Bologna al Dall’Ara nel posticipo della 23esima giornata di Serie A. I rossoneri si portano così a -5 dall’Inter tenendo viva la lotta scudetto

Gianluca Mancini, in seguito alla frattura delle ossa nasali riportata nel corso della gara contro l'Udinese, è stato sottoposto nella giornata odierna a intervento chirurgico di riduzione della frattura. Il difensore della Roma verrà quindi dimesso nelle prossime ore e potrà riprendere l’attività agonistica indossando una mascherina protettiva.

Stangata per i tifosi dell'Inter dopo quanto accaduto nell'ultima partita di Serie A vinta dai nerazzurri in casa della Cremonese, durante la quale il portiere dei grigiorossi Audero è rimasto stordito da un petardo lanciato dal settore ospiti e scoppiato in campo a pochi passi da lui. "A seguito dei gravi disordini verificatisi" infatti, il ministro dell'Interno Piantedosi "ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia".

Ora è anche ufficiale, Oscar Hiljemark è diventato il nuovo allenatore del Pisa dopo l'esonero di Alberto Gilardino: il tecnico svedese ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per un altro anno.