Inter, Napoli, Juve e Atalanta: le ultimissime

Inter a caccia della rimonta contro il Bodø/Glimt per centrare gli ottavi di Champions. Senza Lautaro, la coppia d'attacco sarà Esposito-Thuram. A centrocampo torna titolare Barella con Zielinski, Mkhitaryan è in vantaggio su Sucic.

Dino Tommasi, componente CAN Serie A e B, ha fatto chiarezza a OpenVar insieme a Federica Zille di Dazn sugli episodi arbitrali della 26ª giornata di campionato appena conclusa. “In verità a vedere le immagini, è chiaro che c'è questo corpo a corpo. Hien che cerca il contatto con Hojlund, che gli ruba il tempo calcisticamente, gli ruba proprio il tempo, è poca roba per considerarlo falloso, ripeto. Hien che cerca il contatto con Hojlund, sì, qualcosa fa anche Hojlund, ma è troppo poco per definirne una punibilità”.

La Juventus è reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato, il momento più complicato da quando Luciano Spalletti siede sulla panchina bianconera. E il compito nella sfida di ritorno dei playoff contro il Galatasaray è quello di ribaltare il 5-2 di Istanbul a favore dei turchi. Alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium Spalletti ha parlato in conferenza stampa: "Ci sono partite che non si giocano, si compongono. Serve creare un contesto, serve la partecipazione di un intero ambiente. Abbiamo bisogno del cuore dei nostri tifosi. Ogni volta che in questo stadio ho sentito partecipare il pubblico siamo diventati più forti. Un contesto giusto può aiutare nel creare un gesto tecnico. So che siamo in un momento difficile, ma chiediamo ai tifosi di starci vicino: insieme siamo più vicini".

Un tifoso dell'Atalanta ha ricevuto un Daspo di un anno per aver lanciato, durante il primo tempo della sfida di Serie A contro il Napoli, un bicchiere di plastica contenente birra in direzione di un calciatore ospite e alcuni membri dello staff di Antonio Conte che stavano transitando sotto la Curva Sud della 'New Balance Arena'.