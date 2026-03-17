Skorupski, El Aynaoui, Open Var e Trapattoni: le ultimissime

Le sensazioni non erano delle migliori e gli accertamenti lo hanno confermato: l'infortunio di Lukasz Skoruposki è grave. Il portiere del Bologna si era infatti accasciato sul campo nel finale del match (derby, in realtà) contro il Sassuolo per un problema fisico.

Rapina nella notte nell'abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex del valore di 6 mila euro e delle borse griffate. Sul posto la polizia. Indaga la squadra mobile.

Non solo il contatto tra Dumfries e Sulemana, a Open Var si è parlato anche del rigore non concesso all'Inter dopo il contatto tra Scalvini e Frattesi in area di rigore. Dalla sala Var di Lissone il giudizio è chiaro: "Contatto c'è, ma è molto leggero".

Il calcio celebra oggi una delle sue figure più iconiche: Giovanni Trapattoni compie 87 anni, portando con sé un’eredità fatta di vittorie, longevità e successi in ogni angolo d’Europa.