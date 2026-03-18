Gasperini, Coppa d'Africa, Cremonese e Nba: le ultimissime

Uno stadio Olimpico strapieno: oltre 65mila romanisti, 3500 tifosi del Bologna. In palio i quarti di Europa League e molto altro. Perché sia la Roma sia il Bologna vogliono andare avanti in coppa non solo perché in ballo c'è la possibilità di entrare tra le prime otto della seconda coppa europea. Di questo, e molto altro, parla a Trigoria Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita: "Le due squadre come valori si somigliano, sarà una partita importantissima - dice in riferimento al Bologna -. Il discorso arbitrale? Rivedendo le immagini... a volte quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo, così non mettiamo in difficoltà nessuno”.

Dichiarata la sconfitta a tavolino del Senegal, dopo la finale della Coppa d'Africa contro il Marocco. La CAF ha dunque deciso di togliere il trofeo vinto sul campo da Mané e compagni per consegnarlo ai padroni di casa. Una decisione molto discussa, dopo la finale di mesi fa ancora più incredibile.

Adesso è ufficiale: Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. Fatale per il tecnico la quindicesima sconfitta stagionale in campionato, arrivata lunedì scorso allo Zini nello scontro salvezza con la Fiorentina (4-1).

Si allunga a 129 il record di partite Nba di Shai Gilgeous-Alexander con almeno 20 punti segnati. Sono 40 quelli realizzati stanotte dall'Mvp 2025 nella vittoria - la decima consecutiva - degli Oklahoma City Thunder sul campo degli Orlando Magic per 108-113.