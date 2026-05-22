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Serie A, Serie B, tennis e Modena: le ultimissime

Serie A, Serie B, tennis e Modena: le ultimissime

Fiorentina e Ataalanta pareggiano 1-1. Il Bari retrocede in C. Le parole di Sinner. Esonerato Sottil
2 min
TagsSerie ASerie Bsinner

 

Partita che parte con il freno a mano tirato, l'Atalanta inizia a creare e a rendersi pericolosa ma è la Fiorentina a passare in vantaggio con Piccoli. Nella ripresa la partita rimane equilibrata, ma i bergamaschi con una sfortunata deviazione di Comuzzo nella propria porta trovano il gol del pareggio.

Sudtirol salvo, Bari in Serie CDopo la sfida d'andata, terminata 0-0 al San Nicolafinisce a reti inviolate anche il match di ritorno al Druso, valido per i playout di Serie B.

"Sono molto felice di essere tornato qui - le parole di Sinner -. Il Roland Garros è un torneo molto speciale per me fin dalla prima volta che ci ho giocato. Penso anche che l'entusiasmo aiuti a trovare un po' più di energia durante il torneo. Sono stato un paio di giorni dai miei genitori. 

Andrea Sottil non è più l'allenatore del Modena. Dura appena una stagione l'avventura dell'ex Ascoli sulla panchina dei gialloblù. Decisiva l'eliminazione ai quarti dei playoff di Serie B con la sconfitta in casa contro la Juve Stabia

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