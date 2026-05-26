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martedì 26 maggio 2026
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Napoli, Inter, Roland Garros e Nba: le ultimissime

Napoli, Inter, Roland Garros e Nba: le ultimissime

Azzurri su Italiano. I nerazzurri vogliono Palestra. Cobolli avanza a Parigi. Le ultime dal basket Usa
3 min
TagsnapoliInterRoland Garros

Il Napoli allo sprint finale per la scelta dell'allenatore. I profili sono due: Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Il ds Manna è arrivato a Roma questa mattina per proseguire insieme con De Laurentiis e l'ad Chiavelli la riunione iniziata ieri a Napoli e durata quasi sei ore. 

 

Il primo test a San Siro lo aveva superato una quarantina di giorni fa. Il suo Cagliari aveva perso, ma Palestra aveva finito per incantare tutti in casa nerazzurra, incassando pure i complimenti sul campo di Chivu e di Thuram. Beh, domenica sera, ha fatto il bis, seppur parziale, visto che è entrato solo per l’ultima mezz’ora. La squadra rossoblù era già in vantaggio e, con gli spazi che si è trovato di fronte, l’esterno ha imperversato in lungo e in largo, servendo un assist al bacio ad Adopo (salvataggio di Gabbia), per poi non inquadrare la porta dopo una spettacolare fuga solitaria. Insomma, non che ci fossero dubbi, ma Palestra ha incassato un’altra promozione dalla “commissione” interista

 

Flavio Cobolli sorride per il passaggio del primo turno al Roland Garros, grazie al successo in tre set sull'altro italiano Andrea Pellegrino: "Derby? Quando scendi in campo le sensazioni sono quelle che sono, giocare con Andrea non è molto facile - le parole del tennista romano a Eurosport dopo il successo per 6-4, 7-6, 6-3 sul pugliese. 

 

Si chiude in gara-4 la serie senza storia delle Finals di Eastern Conference Nba. I New York Knicks battono per la quarta volta in pochi giorni i Cleveland Cavaliers con un roboante 130-93

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